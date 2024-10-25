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Пилоты «КАМАЗ-мастер» и футболисты «Зенита» протестировали новые грузовики

Пилоты «КАМАЗ-мастер» и футболисты «Зенита» протестировали новые грузовики
Презентация новой линейки грузовиков «КАМАЗ»
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На территории «Газпром Арены» прошёл тест-драйв новых грузовиков «КАМАЗ», в котором приняли участие футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков. В рамках мероприятия была презентована новая линейка автомобилей, включающая в себя самосвалы и седельные тягачи нового поколения. Кроме того, гостям представили спортивный грузовик «КАМАЗ-мастер» семейства К5.

Презентация новой линейки грузовиков «КАМАЗ»

Презентация новой линейки грузовиков «КАМАЗ»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

В мероприятии также принял участие Дмитрий Сотников, двукратный победитель ралли «Дакар» и рекордсмен по числу выигранных ралли «Шёлковый путь». «Очень ярко и празднично представили серийную технику «КАМАЗа». Мы рады украсить это мероприятие. Прошли и тест-драйв, и презентация. Сегодня хороший праздник для всех, кто связан с «КАМАЗом». Сам люблю смотреть футбол, играть в него, поэтому с радостью познакомился с игроками», — отметил Сотников.

Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников

Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Тест-драйв произвёл сильное впечатление. Нас прокатили, показали минимальную скорость, которую может развивать машина, маневры, как работает двигатель. Конечно, это очень интересно», — сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

Ерохин, Чистяков и Сотников в кабине спортивного грузовика «КАМАЗ»

Ерохин, Чистяков и Сотников в кабине спортивного грузовика «КАМАЗ»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Спасибо большое организаторам за приглашение. Это как минимум необычно для нас. Прикольно, что нас прокатили. Побольше бы таких эмоций», — добавил защитник санкт-петербургской команды Дмитрий Чистяков.

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