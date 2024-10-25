«Ред Булл» приготовил специальную ливрею, чтобы обратить внимание на рак молочной железы

Команда Формулы-1 «Ред Булл» совместно с фондом Hard Rock Heals разработала специальную ливрею для Гран-при Мексики и Гран-при Бразилии, чтобы привлечь внимание к проблеме рака молочной железы.

На традиционную ливрею «Ред Булл» будут добавлены розовые вкрапления и логотипы. Также они будут на гоночных комбинезонах и нижнем белье Макса Ферстаппена и Чеко Переса. Затем будет проведён аукцион редких и эксклюзивных предметов, в том числе гоночной экипировки Макса и Чеко с розовым логотипом, а вырученные средства будут распределены между благотворительным фондом Red Bull Wings for Life и фондом Hard Rock Heals Foundation.

Эта акция является частью традиционного месячника Пинктобер, посвящённого повышению осведомлённости о важности профилактики и ранней диагностики рака молочной железы.