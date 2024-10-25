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У «РБ» уже был контакт с Колапинто — журналист

У «РБ» уже был контакт с Колапинто — журналист
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Автоспортивный журналист Эдд Стро сообщил, что у команды «РБ» уже был контакт с гонщиком «Уильямса» Франко Колапинто, которого они могут пригласить в свой состав, если Лиам Лоусон перейдёт на повышение в «Ред Булл».

«Если Лоусон получит повышение, что будет с вакантным местом «РБ»? Исак Хаджар, на данный момент занимающий второе место в Формуле-2, является очевидным следующим претендентом, но известно, что у них уже был предварительный контакт с гонщиком «Уильямса» Франко Колапинто на случай, если команда захочет взять его в команду», — приводит слова Стро The Race.

Ранее авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что руководство «Ред Булл» всерьёз присматривается к Колапинто.

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