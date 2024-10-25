В «Мерседесе» объяснили, почему Хэмилтону не заменили в Остине двигатель

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, почему команда не стала менять двигатель на машине Льюиса Хэмилтона перед гонкой Гран-при США, несмотря на то что британский гонщик стартовал почти в конце пелотона.

«Ответ не однозначен. Мы обсуждали это, и был вариант сделать то, что сделал Джордж Расселл, — стартовать с пит-лейна, изменив настройки между квалификацией и гонкой. Но у нас не было никаких оснований полагать, что в настройках Льюиса что-то не так.

Если вы установите новый двигатель, то из-за штрафа переместитесь в конец стартовой решетки и начнёте гонку с пит-лейна. При этом вы не сможете просто поставить ещё один двигатель и не заплатить за это финансово.

Если ваш двигатель сломается из-за неисправности, то вы можете установить другой, и это не повлияет на ваш лимит затрат. Но если вы просто скажете, что я хочу новый, потому что он мне нужен, это другое дело. Вы должны за него заплатить (€ 2-2,5 млн. – Прим. «Чемпионата»), и это не было бы хорошим вариантом. Новый силовой агрегат мог бы немного улучшить время на круге, однако из-за превышения лимита затрат это не стоило бы того», — приводит слова Эллисона RacingNews365.