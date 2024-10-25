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«Макларен» приготовил для Гран-при Мексики долгожданное обновление днища

«Макларен» приготовил для Гран-при Мексики долгожданное обновление днища
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Команда «Макларен» приготовила для Гран-при Мексики долгожданное обновление днища для своего болида MCL38. Команда называет его «значительно переработанной» модификацией. Об этом сообщает Motorsport.

После того как в начале сезона у «Ред Булл», «Астон Мартин», «Феррари» и «Мерседеса» возникли проблемы с новыми версиями днища, «Макларен» отложил внедрение своего нового варианта этой детали. Но в регулярном документе «Представление обновлений машин», публикуемом ФИА перед каждым этапом Формулы-1, у «Макларена» значится обновлённое днище, а также два усовершенствования системы охлаждения, разработанных для гонок в разрежённом воздухе.

«Конструкция днища была существенно переработана, геометрические изменения произошли во всех зонах, что привело к увеличению аэродинамической нагрузки при любых условиях», — говорится в пояснении «Макларена».

Пока ещё не совсем ясно, будет ли эта деталь использоваться в эти выходные и будет ли она доступна для обоих пилотов «Макларена».

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