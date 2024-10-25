Пиастри высказался о том, что второй этап подряд не получает тех же новинок, что и Норрис

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подтвердил, что второй этап подряд будет выступать на машине со старой версией переднего антикрыла, тогда как у его напарника будет новое. Но Пиастри не считает, что это окажет слишком большое влияние на его результаты.

«Получу ли я тут новое переднее крыло? В данный момент нет, не думаю. Я не знаю, но в любом случае это очень, очень небольшое увеличение характеристик, так что если у меня его не будет, это определённо не испортит мой уикенд.

Единственное, чего мне не хватает с прошлой недели, — это переднее крыло. Опять же, все внесённые нами изменения были очень, очень маленькими и незначительными, так что отсутствие одного элемента — это, конечно, не конец света», — приводит слова Пиастри GP Blog.