Директор GPDA Расселл заявил, что Ферстаппен заслужил штраф в Остине

Пилот «Мерседеса» и по совместительству директор Профсоюза гонщиков Формулы-1 (GPDA) Джордж Расселл считает, что стюарды Международной автомобильной федерации должны были наказать Макса Ферстаппена за борьбу с Ландо Норрисом на Гран-при США. Также Расселл высказал мнение, как можно предупредить появление таких спорных эпизодов в будущем.

«Я не думаю, что можно написать свод правил, который охватывает все возможные варианты борьбы, это очень тонкая грань. Мне очень интересно, считает ли ФИА, пересмотрев всё ещё раз, что Макса следовало наказать за то, что он сделал. По моему мнению, его следовало наказать. И это означало бы, что никакой лазейки в правилах на самом деле нет. Но если они говорят: «Согласно нашим правилам, его не следовало наказывать», значит, он пользуется лазейкой.

Если взять в качестве примера прошлогоднюю Австрию, то там было, я не знаю, 300 нарушений границ трассы. Но потом они положили гравий, и всё — никаких проблем. Если бы в том повороте был гравий, Ландо не выехал бы широко и не провёл бы обгон, а Макс не тормозил бы так поздно и тоже не выехал бы за пределы трассы», — приводит слова Расселла Autosport.