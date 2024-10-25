Тренировка в Мексике остановлена из-за аварии Албона и Бермана

Первая практика Гран-при Мексики остановлена красным флагом из-за аварии пилота «Уильямса» Алекса Албона и гонщика «Феррари» Оливера Бермана.

Авария Алекса Албона Фото: Кадр из трансляции

Алекс Албон был на быстром круге, на выходе из поворота уткнулся в медленного Оливера Бермана, задел его «Феррари» и вылетел в отбойник, разбив свой «Уильямс». Машина Бермана тоже получила повреждения, и оба гонщика досрочно завершили заезды.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Мексики Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1