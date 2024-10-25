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Стюарды расследуют действия Роберта Шварцмана в первой практике Гран-при Мексики

Стюарды расследуют действия Роберта Шварцмана в первой практике Гран-при Мексики
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Стюарды Международной автомобильной федерации расследуют действия российского гонщика Роберта Шварцмана в первой тренировке Гран-при Мексики.

Шварцман совершил обгон под жёлтыми флагами и теперь может получить за это штраф. Отметим, что в Мексике Роберт проведёт только первую практику, в следующих заездах за руль «Кик-Заубера» вернётся Гуаньюй Чжоу.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Мексики Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1

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