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Стал известен необычный формат второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1

Стал известен необычный формат второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1
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Итальянская компания «Пирелли» опубликовала заявление, в котором сообщается, что во второй практике Гран-при Мексики команды будут использовать новые шины для следующего сезона Формулы-1.

В связи с этим тренировочная сессия, которая обычно длится 60 минут, будет продлена на полчаса, и командам придётся следовать определённой программе, разработанной инженерами «Пирелли». В результате ни у кого не будет возможности собрать данные для предстоящей гонки.

Однако в «Пирелли» заявляют, что у гонщиков, не принимающих участия в первой тренировке, таких как Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, будет полчаса на сбор данных, поскольку для этого им предоставится дополнительный комплект «медиума».

У каждого гонщика во второй тренировке будет два дополнительных комплекта шин, один из которых идентичен тому, который предстоит использовать на выходных, а другой — прототип 2025 года как по составу резины, так и по конструкции.

Планируется, что программа будет включать в себя заезды в квалификационном режиме на скорость и длительный заезд для каждого комплекта, при этом каждая команда проедет одинаковое количество кругов с одинаковым количеством топлива.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Мексики Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1

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