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«Ред Булл» расследует неполадки с мотором на машине Макса Ферстаппена

«Ред Булл» расследует неполадки с мотором на машине Макса Ферстаппена
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Команда «Ред Булл» сообщила, что во второй тренировке Гран-при Мексики на машине Макса Ферстаппена возникла проблема с мотором, которую сейчас изучают.

Отметим, что Макс Ферстаппен заявил о неполадках в моторе ещё по ходу тренировочной сессии, в которой он показал четвёртый результат. Если на его машине придётся менять мотор, то Макс получит штраф в виде потери мест на старте воскресной гонки.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

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