«Ред Булл» сделал предложение Франко Колапинто – Sky Italia

Аргентинский гонщик Франко Колапинто, который выступает за «Уильямс» до конца этого сезона, получил предложение от команды «Ред Булл». Об этом сообщает репортёр Sky Italia Роберто Кинкеро.

«Предложение есть, Милтон-Кинс может предложить ему место. Но решение зависит от «Уильямса», который удерживает его в своей юниорской программе уже два года, и нет уверенности, что они готовы от него отказаться», — приводит слова Кинкеро Sky Italia.

В последнее время несколько источников сообщали об интересе «Ред Булл» к Франко Колапинто, который может занять место в «РБ» вместо Лиама Лоусона, если тот перейдёт на повышение в «Ред Булл», где заменит Серхио Переса.