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«Ред Булл» сделал предложение Франко Колапинто – Sky Italia

«Ред Булл» сделал предложение Франко Колапинто – Sky Italia
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Аргентинский гонщик Франко Колапинто, который выступает за «Уильямс» до конца этого сезона, получил предложение от команды «Ред Булл». Об этом сообщает репортёр Sky Italia Роберто Кинкеро.

«Предложение есть, Милтон-Кинс может предложить ему место. Но решение зависит от «Уильямса», который удерживает его в своей юниорской программе уже два года, и нет уверенности, что они готовы от него отказаться», — приводит слова Кинкеро Sky Italia.

В последнее время несколько источников сообщали об интересе «Ред Булл» к Франко Колапинто, который может занять место в «РБ» вместо Лиама Лоусона, если тот перейдёт на повышение в «Ред Булл», где заменит Серхио Переса.

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