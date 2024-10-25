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Шварцмана оштрафовали потерей пяти позиций на старте, несмотря на отсутствие места в Ф-1

Шварцмана оштрафовали потерей пяти позиций на старте, несмотря на отсутствие места в Ф-1
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман получил серьёзный штраф от стюардов Гран-при Мексики Формулы-1 за обгон под жёлтыми флагами во время первой пятничной практики. После аварии между Алексом Албоном и Оливером Берманом Шварцман недостаточно замедлился и опередил медленно ехавшего представителя «РБ» Юки Цуноду.

Судьи посчитали, что за такой поступок Шварцман заслуживает наказания в виде потери позиций на стартовой решётке. При этом Роберт не является боевым гонщиком в нынешнем сезоне Формулы-1 и имеет совсем низкие шансы всё-таки получить контракт на сезон-2025, так что на практике он вряд ли когда-либо отбудет данный штраф.

В своём решении судьи признали, что стартов в Формуле-1 у Шварцмана не запланировано, однако отметили, что выступают за последовательность наказаний.

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