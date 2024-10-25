Авария Алекса Албона и Оливера Бермана признана гоночным инцидентом

Авария пилота «Уильямса» Алекса Албона и гонщика «Феррари» Оливера Бермана, из-за которой первая практика Гран-при Мексики была остановлена красным флагом, признана гоночным инцидентом, никто из гонщиков не получит за неё наказание. Такое решение приняли стюарды Международной автомобильной федерации.

Стюарды выслушали гонщиков и представителей команд и выяснили, что Берман знал от команды о приближающейся сзади машине и принял вправо. Албон был на быстром круге и догнал Бермана в девятом повороте. Из-за болида впереди Албон поднял ногу с педали газа, что в итоге привело к избыточной поворачиваемости. Оба пилота согласились, что положение Бермана было разумным, но неудачным, поскольку он находился близко к траектории Албона. Все стороны согласились с тем, что это был гоночный инцидент.

Напомним, в первой части заездов Алекс Албон был на быстром круге, на выходе из поворота он уткнулся в медленного Оливера Бермана, задел его «Феррари» и вылетел в отбойник, разбив свой «Уильямс». Машина Бермана тоже получила повреждения, и оба гонщика досрочно завершили заезды.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1