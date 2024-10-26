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«У меня не тот паспорт!». Ферстаппен потроллил своих критиков

«У меня не тот паспорт!». Ферстаппен потроллил своих критиков
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен саркастически пошутил над своими критиками, которые утверждают, что его следовало наказать за борьбу с Ландо Норрисом на Гран-при США. Во время стрима онлайн-гонки он сказал, что «у него неправильный паспорт».

«Мы должны придерживаться правил, как мы это делаем в Формуле-1», — сказал Ферстаппен, имея в виду онлайн-гонку.

«Точно как ты в Остине! Все говорят о том, что тебя не оштрафовали», — сказал один из стримеров.

«Я понял, в чём проблема. У меня не тот паспорт!» — саркастически ответил Ферстаппен, подразумевая тот факт, что у него нет британского паспорта.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

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