Репортёр AMuS рассказал о повреждении машины Хэмилтона в первой практике

Репортёр Auto Motor und Sport Тоби Грюнер рассказал о повреждении машины Льюиса Хэмилтона в первой практике Гран-при Мексики, в которой вместо британца выступал Андреа Кими Антонелли.

«Мы слышали от «Мерседеса», что кусок металла, очевидно, не от машины, повредил в первой практике днище на машине Антонелли, что стоило 0,25 секунды на круге. Оно будет отремонтировано перед второй практикой, когда Хэмилтон вернётся за руль, но ожидается, что оно [днище] уже не будет работать так же хорошо, как новое», — написал Грюнер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.