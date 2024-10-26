Шварцман прокомментировал свой штраф, который он вряд ли отбудет

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал свой штраф от стюардов Гран-при Мексики Формулы-1 за обгон под жёлтыми флагами во время первой пятничной практики. После аварии между Алексом Албоном и Оливером Берманом Шварцман недостаточно замедлился и опередил медленно ехавшего гонщика «РБ» Юки Цуноду.

«Мне немного поздно сообщили по радио [о машине Цуноды]. Я совершал быстрый круг, когда увидел желтые флаги.

Юки уже остановился на обочине, а я просто пролетел мимо, чтобы не врезаться в него, и поскольку я обогнал его там, было проведено расследование. Они прекрасно понимали, что в том моменте всё происходило очень быстро, так что у меня просто не было времени среагировать.

Я знаю, что обгон под желтым флагом запрещен, поэтому я полностью признаю это решение, но в тот момент всё происходило очень быстро», — приводит слова Шварцмана The Race.

Отметим, что у Шварцмана нет места боевого пилота Формулы-1 на следующий год.