Расселл разбил машину во 2-й тренировке в Мексике, у Ферстаппена технические проблемы

На трассе «Автодром имени братьев Родригес» в Мехико завершилась вторая свободная практика Гран-при Мексики Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат продемонстрировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим был пилот «РБ» Юки Цунода.
Отметим, что у лидера чемпионата Макса Ферстаппена возникли проблемы с силовой установкой. Кроме того, нидерландец жаловался на работу тормозов. В итоге Ферстаппен проехал лишь четыре круга и не показал времени.
В ходе сессии пилот «Мерседеса» Джордж Расселл попал в аварию. Он потерял машину в восьмом повороте, после чего «Мерседес» развернуло и на высокой скорости выбросило в заграждения. Из-за аварии заезды были остановлены красными флагами.
Гонщик «Уильямса» Александер Албон не смог принять участие в тренировке, поскольку механики не успели восстановить его машину после столкновения с Оливером Берманом в первой сессии свободных заездов.
Гран-при Мексики. Вторая свободная практика:
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.17,699
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,178
3. Юки Цунода («РБ») +0,179
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,188
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,249
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,540
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,580
8. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,652
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,693
10. Лиам Лоусон («РБ») +0,861
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,880
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,922
13. Эстебан Окон («Альпин») +0,957
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,191
15. Франко Колапинто («Уильямс») +1,209
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,243
17. Чжоу Гуаньюй («Кик-Заубер») +1,281
18. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – нет времени
20. Алекс Албон («Уильямс») — нет времени