«Макларену» отказали в пересмотре решения о штрафе Норриса на Гран-при США

Судьи Гран-при США рассмотрели прошение команды Формулы-1 и отказали ей в возобновлении расследования инцидента с участием Ландо Норриса и Макса Ферстаппена. Таким образом, решение о пятисекундном штрафе Норриса не будет пересмотрено.

В соответствии с регламентом чемпионата мира «Макларен» просил возобновить расследование, утверждая, что появились ранее неизвестные данные, которые повлияли бы на решение судей.

Во время встречи представителей «Макларена», «Ред Булл», ФИА и стюардов в пятницу «Макларен» привёл четыре утверждения:

решение судей по инциденту объективно содержало ошибку со стороны стюардов, что можно оценить и доказать;

речь идёт об утверждении, что машина Норриса обгоняла машину Ферстаппена снаружи, но болид Макса был впереди на апексе;

это утверждение содержит ошибку, поскольку у «Макларена» есть свидетельства, что Норрис уже опередил Ферстаппена и был впереди него в зоне торможения;

эта ошибка существенна, релевантна и является новой, поскольку не была доступна «Макларену» в момент принятия решения.

Стюарды отметили, что утверждение об ошибке в прежнем решении никак не может являться новым фактом, который повлияло на это решение. Таким образом, судьи не согласились с мнением «Макларена» и отказали ему в процедуре пересмотра.