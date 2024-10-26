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Шварцман — о тренировке с «Кик-Заубером»: к сожалению, красные флаги нарушили наш план

Шварцман — о тренировке с «Кик-Заубером»: к сожалению, красные флаги нарушили наш план
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Резервный гонщик «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал своё участие в первой пятничной практике Гран-при Мексики в составе «Кик-Заубера».

«Прежде всего, я всегда благодарен, когда получаю время за рулём болида Формулы-1 и плотно работаю с командой, так что большое спасибо „Феррари“ и „Кик-Зауберу“ за ещё одну отличную возможность. У нас были особенные цели на сессию в плане сбора данных и проведения как можно большего числа тестов, но, к сожалению, красные флаги нарушили наш план и сократили сессию.

Авария произошла прямо передо мной, я был на быстром круге и рад, что все вовлечённые в порядке. Ощущения от машины в целом были хорошими, и здорово поработать с командой, так что это был позитивный опыт», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Кик-Заубера».

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