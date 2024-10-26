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«Макларен» сделал заявление после отказа судей пересмотреть штраф Норриса

«Макларен» сделал заявление после отказа судей пересмотреть штраф Норриса
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Команда Формулы-1 «Макларен» прокомментировала отказ со стороны стюардов Гран-при США пересмотреть штраф Ландо Норриса за обгон Макса Ферстаппена по обочине. Судьи решили, что нет новых существенных данных, которые они не учли при вынесении исходного решения.

«Мы не согласны с интерпретацией, что документ ФИА, который оповещает участника об объективной, измеряемой и доказуемой ошибке в решении стюардов, не может быть принят как „элемент“, отвечающий всем четырём критериям, установленным в статье 14.3 Международного спортивного кодекса.

Мы бы хотели поблагодарить ФИА и стюардов за то, что они своевременно рассмотрели этот случай. Мы продолжим плотно работать с ФИА, чтобы ещё лучше понять, как команды могут конструктивно оспаривать решения, ведущие к некорректной классификации гонки», — гласит заявление.

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