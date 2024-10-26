Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен: бесполезный день, его можно забыть

Макс Ферстаппен: бесполезный день, его можно забыть
Комментарии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о технических проблемах, из-за которых он раньше времени завершил первую практику Гран-при Мексики Формулы-1 и проехал лишь четыре круга во второй. В обеих сессиях голландец жаловался на странную работу со стороны силовой установки. Кроме того, в первой практике было повреждено днище.

«Мы проверяем, что с двигателем. Я точно не знаю, в чём дело. Но да, для меня это был достаточно бесполезный день. Я проехал четыре или пять кругов, анализировать особо нечего.

Возможный штраф? Всё будет в порядке. Но у меня не было ни одной хорошей попытки. Я всего проехал четыре или пять кругов, включая круги с большой загрузкой топливом. Так что день можно забыть», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Материалы по теме
Расселл разбил машину во 2-й тренировке в Мексике, у Ферстаппена технические проблемы
Материалы по теме
«Ред Булл» может увести пилота у «Макларена». Реальный план или психологические игры?
«Ред Булл» может увести пилота у «Макларена». Реальный план или психологические игры?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android