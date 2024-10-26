Макс Ферстаппен: бесполезный день, его можно забыть

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о технических проблемах, из-за которых он раньше времени завершил первую практику Гран-при Мексики Формулы-1 и проехал лишь четыре круга во второй. В обеих сессиях голландец жаловался на странную работу со стороны силовой установки. Кроме того, в первой практике было повреждено днище.

«Мы проверяем, что с двигателем. Я точно не знаю, в чём дело. Но да, для меня это был достаточно бесполезный день. Я проехал четыре или пять кругов, анализировать особо нечего.

Возможный штраф? Всё будет в порядке. Но у меня не было ни одной хорошей попытки. Я всего проехал четыре или пять кругов, включая круги с большой загрузкой топливом. Так что день можно забыть», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.