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«Немного пошатывает». Джордж Расселл прокомментировал аварию на тренировке

«Немного пошатывает». Джордж Расселл прокомментировал аварию на тренировке
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственную аварию в начале второй практики Гран-при Мексики Формулы-1.

«Я в порядке. Только немного пошатывает. Если честно, не знаю, что случилось. Машина просто начала подпрыгивать, и, прежде чем у меня был шанс отловить её, она уже пошла в разворот. Я пытался выбрать ту же траекторию с подрезкой поворота, но по какой-то причине в этот раз во второй практике возникли проблемы.

Теперь у ребят снова много работы. Похоже, у нас сейчас такие вещи идут одна за другой. Разочаровывает, ведь в первой практике мы были очень сильны, действительно быстры. Очевидно, что я недосчитался кругов, так что третья практика будет важна. Просто надеюсь, что мы сможем починить машину», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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