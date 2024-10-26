Руководитель «Ред Булл» Хорнер высказался по поводу будущего Серхио Переса

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал будущее своего подопечного Серхио Переса.

«Думаю, Серхио всё прекрасно выразил. Это был плохой год для него. Он хорошо его начал и, очевидно, боролся в поисках своего прежнего темпа, начиная с Имолы и далее, но это было очень хаотично. Мы видели вспышки выступлений. Например, в Азербайджане Перес, возможно, мог бы и выиграть гонку. Мы надеемся, что сможем дать ему необходимые настройки и уверенность в машине, чтобы добиться тех результатов, на которые, как мы знаем, он очень способен.

Серхио— наш гонщик. У него контракт на 2025 год. Он конкурентоспособен и голоден. Перес недоволен тем, где сейчас находится. Поэтому как команда мы делаем всё возможное, чтобы поддержать его. В Мексике у него огромная поддержка. И посмотрите, в скольких рекламных акциях он участвует во время этого уикенда.

Так что в данный момент он наш гонщик на 2025 год. Очевидно, что в «РБ» есть свободное место, и все пилоты «Ред Булл», которые там выступают, находятся в аренде. У нас есть время, чтобы сесть с Лораном [Мекисом] и Питером [Байером] и рассмотреть все варианты наших пилотов в следующем сезоне», — приводит слова Хорнера GPblog.