Норрис: мне нужно быть на уровне Ферстаппена, а пока я не на нём. Досадно, но это правда

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис признался, что в борьбе на трассе он пока не соответствует уровню своего конкурента по борьбе за чемпионский титул Макса Ферстаппена.

«Макс — лучший в мире в таком стиле обороны и атаки, и я сражаюсь с лучшим в мире. Поэтому мне необходимо быть на его уровне, а пока я не на нём. Досадно так говорить, но, вероятно, это правда. Это опыт для меня, возможность стать лучше. Я учусь у Макса. Никто не может вывести меня на пределы возможного и позволить понять, что он может сделать лучше, чем он. 99% времени он на пределе. У него стандарт, на котором необходимо быть каждому гонщику», — приводит слова Норриса Daily Mail.