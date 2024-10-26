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Кристиан Хорнер подтвердил участие Юки Цуноды в постсезонных тестах в «Ред Булл»

Кристиан Хорнер подтвердил участие Юки Цуноды в постсезонных тестах в «Ред Булл»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил участие японского гонщика Юки Цуноды, выступающего за «РБ», в постсезонных шинных тестах, которые пройдут в Абу-Даби после последнего Гран-при сезона-2024.

«Юки — член юношеской команды, и мы обсуждали его тесты с «Хондой». Цунода примет участие в шинных тестах после завершения сезона, и это было согласовано уже довольно давно. Так что будет здорово дать ему возможность поработать с инженерами „Ред Булл“ и посмотреть, как он выступает на RB20», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

Ранее сам японец рассказал, почему ещё ни разу не участвовал в тестах за рулём «Ред Булл».

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