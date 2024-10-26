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Марко рассказал, получит ли Макс Ферстаппен штраф из-за проблем с двигателем на ГП Мексики

Марко рассказал, получит ли Макс Ферстаппен штраф из-за проблем с двигателем на ГП Мексики
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал проблемы с двигателем у трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, с которыми он столкнулся в ходе двух первых свободных практик на Гран-при Мексики.

«У Макса те же самые проблемы, что и в первой практике. У нас где-то утечка в турбосистеме. Но нет, никаких штрафов не будет. Я уверен, что мы сможем решить эту проблему», — приводит слова Марко издание PlanetF1.

В первой тренировке Макс жаловался на потерю мощности, а во второй практике вновь столкнулся с проблемами с силовой установкой. Кроме того, нидерландец жаловался на работу тормозов. В итоге во второй тренировке он проехал лишь четыре круга и не показал времени.

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