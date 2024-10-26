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Макс Ферстаппен отверг возможность выступления за другую команду в Формуле-1

Макс Ферстаппен отверг возможность выступления за другую команду в Формуле-1
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27-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не рассматривал варианты перехода в другую команду «Королевских гонок».

«Нет, я не вёл ни с кем переговоры. Для меня ситуация не изменилась с тех пор, как я подписал контракт с «Ред Булл». Очевидно, что отработать его до конца и есть моё намерение. Я подписал долгосрочный контракт с командой и, в идеальном случае, на этом и закончу в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал проблемы с двигателем, с которыми столкнулся Ферстаппен на свободных заездах Гран-при Мексики.

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