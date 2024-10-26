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Роберт Шварцман проехал быстрейший круг на тренировке без DRS

Роберт Шварцман проехал быстрейший круг на тренировке без DRS
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Резервный гонщик «Феррари» Роберт Шварцман, отработавший первую практику Гран-при Мексики в составе «Кик-Заубера», рассказал, с какими сложностями он столкнулся. Российско-израильский пилот стал 19-м, уступив Валттери Боттасу девять десятых.
«Красные флаги сказались на числе пройденных кругов. Но я всё равно получил удовольствие. В целом я доволен. К сожалению, последняя попытка на „софте“ была несколько ограничена: времени было мало, потому что мы проводили на машине аэродинамические тесты. Пришлось торопиться, и мы допустили ошибку по инженерии: на быстрых кругах на „софте“ у меня не было DRS.

Но в целом я доволен, всегда здорово управлять болидом Формулы-1, и ощущения были хорошие. Небольшие проблемы у меня были на торможении в первом и четвёртом поворотах, нужно было всё прочувствовать. Когда ты долго не управляешь машиной Ф-1, то забываешь, насколько агрессивна она на торможениях, как быстро ты можешь остановиться», — заявил Шварцман в интервью пресс-службе Формулы-1.

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