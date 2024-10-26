Перес назвал трудности, с которыми столкнулся «Ред Булл» на свободных заездах ГП Мексики

34-летний мексиканский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес высказался о проблемах болида на Гран-при Мексики после двух свободных практик.

«Ощущение не очень хорошее, у нас есть несколько проблем с балансом на низкой скорости. Нам ещё есть над чем поработать, мы ещё очень далеки от вершины. Публика здесь потрясающая, и мне бы хотелось, чтобы мы были немного более конкурентоспособными для них, но, к сожалению, это не так.

Но мало ли, завтра, когда трасса изменится, действительно может случиться что угодно. Я надеюсь, что в квалификации мы сможем извлечь из машины больше скорости и дать поклонникам возможность по-настоящему порадоваться», — приводит слова Переса пресс-служба команды.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о будущем мексиканского гонщика.