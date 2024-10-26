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Албон прокомментировал инцидент с Берманом на первой практике ГП Мексики

Албон прокомментировал инцидент с Берманом на первой практике ГП Мексики
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28-летний автогонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Александер Албон объяснил, почему считает разочаровывающими пятничные свободные заезды на Гран-при Мексики.

Напомним, в первой тренировке Албон разбил болид. Он был на быстром круге и на выходе из поворота уткнулся в медленного Оливера Бермана, задев его «Феррари», вылетел в отбойник. Машина Бермана тоже получила повреждения, и оба гонщика досрочно завершили заезды.

«Сегодня был разочаровывающий день. Завтра нам предстоит много работы, но надеюсь, что мы не слишком сильно отстаём, учитывая, что вторая тренировка была тестом „Пирелли“. Так что, надеюсь, нехватка времени на трассе сегодня не так компрометирует ситуацию.

Что касается аварии в первой тренировке, то, думаю, Олли [Берману] сказали по радио, что я еду сзади, и он старался ускориться на скоростных поворотах, чтобы не помешать, но я просто догнал его на худшем участке трассы и мало что мог сделать. Безусловно, я пытался избежать контакта. Мы оставим это позади как гоночный инцидент и, надеюсь, изменим ситуацию к завтрашнему дню», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

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