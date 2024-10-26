Самый быстрый дорожный автомобиль в мире сразился с самой мощной Tesla

Гиперкар Koenigsegg Agera RS сразился в гонке по прямой с электромобилем Tesla Model X Plaid — одной из самых мощных машин американской марки. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале carwow.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале carwow.

Koenigsegg Agera RS оснащён 5-литровым твин-турбо двигателем V8, причём на представленном в видео экземпляре его мощность увеличена со стандартных 865 кВт (1176 л. с.) до 1000 кВт (1360 л. с.). В 2017 году Koenigsegg Agera RS установил официальный рекорд скорости для серийных дорожных автомобилей — средняя скорость проездов в двух направлениях составила 447,19 км/ч. Позднее Bugatti Chiron Super Sport 300+ преодолел эту отметку, разогнавшись до 490,484 км/ч, однако эта скорость была показана при заезде в одном направлении.

Tesla Model X Plaid обладает той же мощностью, что и Model S Plaid, — 760 кВт (1033 л. с.). При этом, в отличие от заднеприводной Agera RS, у Model X Plaid мощность передаётся на обе оси. В то же время масса Tesla Model X Plaid составляет 2468 килограммов, тогда как Koenigsegg Agera RS весит на тонну меньше — 1395 килограммов.

В первом заезде водитель Koenigsegg неудачно стартовал и проиграл заезд. Во второй гонке гиперкар стартовал лучше, но в какой-то момент немного потерял ход и пропустил Tesla. На последних метрах дистанции Agera RS стала догонять соперника, но на фотофинише Tesla оказалась немного впереди. При этом обеим машинам засчитано одинаковое время прохождения дистанции — 10,2 секунды.