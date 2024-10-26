Берман прокомментировал свободную практику на ГП Мексики, где столкнулся с Албоном

19-летний резервный гонщик «Феррари» Оливер Берман, который заменял монегаска Шарля Леклера на первой тренировке в Мексике, прокомментировал результаты свободных заездов.

«К сожалению, первая тренировка прошла не так, как мы ожидали, поскольку наша сессия была прервана из-за инцидента с Алексом [Албоном]. Обидно, потому что эта трасса интересная и я с нетерпением ждал возможности получить ещё немного опыта на SF-24, но такие вещи случаются, и они являются частью гонок. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что „Феррари“ сможет сделать в квалификации завтра», — приводит слова Оливера пресс-служба команды.

Ранее сам Албон высказался по итогам практики.