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Берман прокомментировал свободную практику на ГП Мексики, где столкнулся с Албоном

Берман прокомментировал свободную практику на ГП Мексики, где столкнулся с Албоном
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19-летний резервный гонщик «Феррари» Оливер Берман, который заменял монегаска Шарля Леклера на первой тренировке в Мексике, прокомментировал результаты свободных заездов.

«К сожалению, первая тренировка прошла не так, как мы ожидали, поскольку наша сессия была прервана из-за инцидента с Алексом [Албоном]. Обидно, потому что эта трасса интересная и я с нетерпением ждал возможности получить ещё немного опыта на SF-24, но такие вещи случаются, и они являются частью гонок. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что „Феррари“ сможет сделать в квалификации завтра», — приводит слова Оливера пресс-служба команды.

Ранее сам Албон высказался по итогам практики.

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