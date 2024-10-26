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Льюис Хэмилтон похвалил работу Антонелли на свободных заездах во время Гран-при Мексики

Льюис Хэмилтон похвалил работу Антонелли на свободных заездах во время Гран-при Мексики
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39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал прошедшие в пятницу свободные заезды на Гран-при Мексики и похвалил юниора немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли, который заменял Льюиса в первой практике.

«Было здорово видеть, что Кими проделал действительно хорошую работу для команды в первой тренировке. Было приятно работать с ним и поддержать его перед тем, как он сел в болид, а программа, которую он выполнил, хорошо подготовила нас к следующим дням. Не всегда легко сразу найти скорость, пропустив первую тренировку, но у меня сложилось хорошее впечатление от машины во второй тренировке.

Во время теста шин мы не смогли ничего изменить в машине. Красный флаг после аварии Джорджа почти означал, что мы потеряли приличную часть времени. Тем не менее я чувствую, что сегодня вечером мы получили много полезной информации, которую можно обработать и использовать, чтобы добиться улучшений к оставшейся части уикенда», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

Напомним, в 2025 году Антонелли заменит Хэмилтона в «Мерседесе».

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