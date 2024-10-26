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Юки Цунода высказался по поводу двух третьих мест в свободных практиках ГП Мексики

Юки Цунода высказался по поводу двух третьих мест в свободных практиках ГП Мексики
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Японский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «РБ», Юки Цунода прокомментировал свои успешные результаты в обеих сессиях свободных заездов на Гран-при Мексики, в которых он дважды показал третье время.

«Это был отличный день, я впервые в этом году финишировал третьим в обеих сессиях. В первой тренировке я сразу почувствовал себя хорошо. Вторая тренировка была тестом шин, и снова оказаться в тройке лучших было приятно. Надеюсь, мы ещё сможем улучшиться и сделать качественные настройки на завтра.

Мы стремимся пройти в третий сегмент квалификации. На данный момент мы находимся на вершине среди команд второй половины. И хотим сохранить там своё место, особенно учитывая, что мы боремся с «Хаасом» за шестое место в Кубке конструкторов. Посмотрим, как пойдёт дело в квалификации. Будем держать свой разум в тонусе. Пока это было хорошее начало», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что Юки примет участие в постсезонных тестах за рулём RB20.

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