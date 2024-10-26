Тото Вольф выразил свою обеспокоенность после аварии Расселла на ГП Мексики

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф намекнул на последствия бюджета немецкого коллектива, после того как его подопечный Джордж Расселл разбил болид во время второй тренировки Гран-при Мехико. Эта авария стала второй для Джорджа за два уикенда.

«Я думаю, мы можем сохранить старое шасси, но всё остальное на машине Расселла придётся заменить. Двигатель должен быть снят, коробка передач должна быть проверена, а затем — всё остальное. Машина получила очень сильные повреждения.

У нас серьёзные проблемы. Мы изо всех сил пытаемся уложиться в лимит бюджетов, и, конечно, у нас случился серьёзный несчастный случай с Кими [Антонелли] в Монце. Затем второй — с Джорджем на прошлой неделе в Остине, а теперь авария уже в Мексике. Джордж испытал перегрузку в 35G, и с ним, благо, всё в порядке. И у нас пока есть запасные части для болида», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.