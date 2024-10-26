Кирилл Куцков набрал очки на дебютном этапе итальянской Ф-4

Российский пилот Кирилл Куцков в этот уикенд дебютировал в итальянской Формуле-4, финальный этап которой проходит на трассе в Монце, и уже во второй гонке финишировал в топ-10, набрав свои первые очки в этой серии.

В первой гонке уикенда Куцков стартовал с 17-й позиции и в сложных погодных условиях финишировал 19-м. Во втором заезде Кирилл вновь был лишь 17-м на стартовой решётке, но уже на первых кругах прорвался на 11-е место, а к финишу поднялся на седьмую позицию. Таким образом, в первом же для себя этапе итальянской Формулы-4 Куцков завоевал шесть очков.

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Отметим, что в этой серии выступает ещё один россиянин — Максимилиан Попов. В первой гонке Попов сошёл, после того как в него врезался один из соперников, а во второй Максимилиан занял девятое место. Попов выступает в итальянской Ф-4 весь сезон, и это его четвёртый финиш в топ-10.

Кирилл Куцков — первый в истории российский чемпион мира по картингу. В «формульных» гонках Куцков дебютировал в этом году. У него на счету третье место по итогам сезона Ф-4 Саудовской Аравии, а также серебро центрально-европейской Ф-4, сезон которой Кирилл завершил четырьмя победами подряд.

Этап итальянской Ф-4 в Монце подойдёт к концу заключительной гонкой сезона в воскресенье, 27 октября.