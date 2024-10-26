Хорнер рассказал, что вёл переговоры с Алонсо перед продлением Переса

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что Фернандо Алонсо и его менеджер Флавио Бриаторе вели предварительные переговоры с австрийской командой в апреле этого года. На тот момент «Ред Булл» ещё не продлил контракт с Серхио Пересом, и в то время не было никаких гарантий, что Макс Ферстаппен останется в команде на фоне бушующих скандалов вокруг самого Хорнера.

«В то время ещё не был продлён контракт Серхио, поэтому Фернандо и его давний менеджер и советник Флавио проверяли рынок, и это просто показывает, насколько он голоден и конкурентоспособен. Он всё ещё обладает потенциалом в свои 42-43 года. Он всё ещё в отличной форме, и это просто показывает, что возраст — всего лишь цифра. Он всё ещё очень, очень силён, и я уверен, что, если бы у него были необходимые возможности, то он был бы в лидерах.

В конце его пребывания в «Макларене» в 2008 году я помню, как поехал в Мадрид и настаивал, чтобы он перешёл к нам. Мы хотели заключить двухлетний контракт, а он был готов подписать только на один год. Мы были убеждены, что в тот момент у него уже был в кармане контракт с «Феррари», поэтому тогда мы не смогли договориться. Если бы он пришёл к нам в 2009 году, возможно, всё могло бы сложиться немного иначе. Даже в середине сезона 2009 года он был убеждён, что если сядет в нашу машину, то всё равно сможет выиграть тот чемпионат. Два чемпионства не отражают его уровень. Он должен был выиграть больше», — приводит слова Хорнера Autosport.