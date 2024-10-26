Ральф Шумахер: Хэмилтон на световые годы отстаёт от Михаэля

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер утверждает, что Льюис Хэмилтон никогда не сможет отобрать у его брата Михаэля звание величайшего гонщика Формулы-1.

«Льюис Хэмилтон никогда не сможет приблизиться к Михаэлю. Он всегда будет отставать от него на световые годы.

В Формуле-1 задача команды — предоставить машину, необходимую для победы в Гран-при. Мы все думали, что Льюис может ходить по воде, но он этого не сделал.

Люди продолжают спрашивать меня, является ли Льюис лучшим гонщиком всех времён, теперь, когда он побил многие рекорды моего брата. По моему мнению, Хэмилтон, безусловно, сильнейший гонщик своего поколения. Но его сложно сравнивать с Михаэлем. Помимо своего огромного таланта, Хэмилтон также мог рассчитывать на исключительную технику «Мерседеса». Для моего брата так было не всегда.

Макс Ферстаппен талантливее Льюиса. Он в другой категории. Михаэль был одним из тех гонщиков, которые сыграли решающую роль, как это происходит сейчас с самим Ферстаппеном», — приводит слова Ральфа Шумахера Crash со ссылкой на Gazzetta dello Sport.