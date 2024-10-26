В «Феррари» заявили, что не меняли своё спорное переднее крыло

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа заявил, что команда ничего не меняла в своём переднем антикрыле, несмотря на слухи, что «Скудерия» нашла способ сделать его довольно гибким. «Феррари» была одной из команд, обратившихся в ФИА с запросом по поводу передних крыльев «Мерседеса» и «Макларена», полагая, что они прогибаются сверх допустимой величины. После того как ФИА дала разъяснения о легальности таких крыльев, это открыло двери для других команд, чтобы они могли использовать подобную конструкцию. Это рассматривалось некоторыми как потенциальный фактор, способствовавший доминированию «Скудерии» на Гран-при США.

«Думаю, то, о чём вы говорите, является довольно сомнительным обсуждением. Мы не знаем, что делают другие команды. Мы знаем только то, что делаем мы сами на своей машине. Мы интерпретируем правила так, как считаем правильным, и ФИА никогда не ставила под сомнение нашу интерпретацию правил. Мы продолжаем развиваться настолько, насколько это возможно, и настолько быстро, насколько это допустимо в рамках правил. Мы ничего не меняли.

После летних каникул мы действительно поняли, в каком направлении двигаться как в плане развития, так и в плане настроек. В Остине успех обусловлен тем, что мы исправили ошибки, которые допустили ранее в плане настроек», — приводит слова Клиа Motorsport.