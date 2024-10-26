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Антонелли — о тренировке в Мексике: в этот раз я ехал гораздо спокойнее

Антонелли — о тренировке в Мексике: в этот раз я ехал гораздо спокойнее
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18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли заявил, что проявил более спокойный подход в своей второй в этом сезоне тренировке в рамках этапа Формулы-1. В первом случае, на Гран-при Италии в Монце, он разбил машину Джорджа Расселла, но в Мехико за рулём болида Льюиса Хэмилтона не пилотировал на пределе.

«Всё прошло намного лучше, чем в Монце. В этот раз я ехал гораздо спокойнее. Я не хотел рисковать. Просто планировал провести чистую сессию, проехать несколько кругов, лучше понять машину, понять шины. Думаю, в целом всё прошло довольно хорошо. Конечно, я чувствовал, что не пилотировал на пределе, но лишь потому, что сам так решил, поскольку просто хотел провести чистую сессию.

Обломок? Честно говоря, я его не видел. Обидно, потому что произошло повреждение днища, это были довольно большие повреждения. Так что, конечно, это было неидеально, но мне всё же удалось проехать несколько кругов», — приводит слова Антонелли Crash.

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