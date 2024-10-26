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Расселл отрицает, что нынешние проблемы «Мерседеса» отразятся на машине 2025 года

Расселл отрицает, что нынешние проблемы «Мерседеса» отразятся на машине 2025 года
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отверг мнение, что недавнее падение конкурентоспособности его команды должно вызывать беспокойство перед следующим сезоном Формулы-1.

«Нет, я не думаю, что это справедливая оценка. У нас было лишь несколько дней, чтобы проанализировать в Остине все новинки, поэтому будет верным сказать, что мы слишком рискованно настраивали машину. Мы настраивали её очень агрессивно, очень близко к асфальту, и это явно было для нас с Льюисом [Хэмилтоном] проблемой. Но когда нам удавалось проехать хороший круг, мы демонстрировали реальные признаки своей силы.

Думаю, эти выходные в Мексике станут хорошей возможностью увидеть разницу между двумя машинами. Поскольку я разбил свои новинки, только у Льюиса остался новый пакет, и он решил использовать его. Тем интереснее. Но этот спорт сейчас немного сложен для понимания. Не думаю, что кто-то ожидал такого выступления «Феррари» в Остине, особенно с учётом отсутствия обновлений», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

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