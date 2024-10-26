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Gazzetta dello Sport раскрыла информацию о машине «Феррари» 2025 года

Gazzetta dello Sport раскрыла информацию о машине «Феррари» 2025 года
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Крупнейшее спортивное итальянское издание La Gazzetta dello Sport раскрыла информацию о технических подробностях машины «Феррари» 2025 года, за рулём которой будут выступать Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Новому болиду «Феррари» следующего года присвоено кодовое название «Проект 677». По данным издания, спереди будет использоваться подвеска на тягах, тогда как сейчас – на толкателях. В задней части сохранится текущая конструкция тяг, которая отличается от вариантов «Ред Булл» и «Макларена». В отчете утверждается, что это связано с тем, что задняя часть «Феррари» является краеугольным камнем их машины. Именно задняя часть SF-24 по сути позволяет наилучшим образом работать с шинами. Однако это означает, что «Феррари» продолжит идти своим путём, так как соперники предпочитают использовать сзади толкатели.

Коробка передач будет располагаться в несколько ином месте, чем сейчас. Система охлаждения будет модернизирована, чтобы предоставить специалистам по аэродинамике больше свободы в работе с нижней частью сайдподов.

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