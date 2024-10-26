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Норрис: у Ферстаппена одна задача — побеждать меня, а не выигрывать гонки

Норрис: у Ферстаппена одна задача — побеждать меня, а не выигрывать гонки
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что единственной задачей Макса Ферстаппена до конца нынешнего сезона Формулы-1 является опережать его в гонках, при этом не стремясь выиграть их.

«В Остине мы видели, что Максу было всё равно, победит он или будет вторым или третьим; его единственной задачей было опередить меня, и он это сделал, так что в этом плане он хорошо поработал.

Мне было очень интересно, и я с уважением вёл борьбу. Он всё равно оказался выше, так что мне нужно изменить некоторые мелочи, но не свой подход в целом. Я по-прежнему стараюсь избегать столкновений, которые могли бы обернуться худшими вещами, например, крупной аварией. Я избегаю их, чтобы гонки не закончились раньше, чем следует», — приводит слова Норриса Autosport.

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