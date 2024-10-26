Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА пересмотрит правила после инцидента Норрис — Ферстаппен на Гран-при США

ФИА пересмотрит правила после инцидента Норрис — Ферстаппен на Гран-при США
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация намерена пересмотреть правила гонок после встречи с пилотами на Гран-при Мексики. Об этом сообщает BBC.

ФИА пошла на этот шаг в результате того, что многие гонщики подвергли сомнению наказание Ландо Норриса после скандального инцидента с Максом Ферстаппеном на Гран-при США в прошлое воскресенье.

Как сообщает BBC Sport со ссылкой на источники на встрече, ФИА заявила на брифинге для гонщиков, что представит пересмотренную формулировку, отражающую особенности инцидента, и гонщики должны будут позднее одобрить её в этом сезоне.

ФИА не раскрыла подробностей относительно того, какие изменения произойдут. Но заявление прозвучало в контексте обсуждения тактики, которую использовал Ферстаппен, чтобы сохранить свою позицию, и того, следовало ли его наказать.

Материалы по теме
«У меня не тот паспорт!». Ферстаппен потроллил своих критиков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android