Пиастри — лучший по итогам третьей тренировки ГП Мексики, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 4-й

На автодроме имени братьев Родригес подошла к концу третья тренировка 20-го этапа сезона Формулы-1 2024 года — Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Вторым стал его напарник Ландо Норрис. Третий результат показал Карлос Сайнс («Феррари»).

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.

Гран-при Мексики. Третья свободная практика:

1. Оскар Пиастри («Макларен») 1:16.492

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.059

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.340

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.511

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.568

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.740

7. Юки Цунода («РБ») +0.810

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.849

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.982

10. Лиам Лоусон («РБ») +1.002

11. Александер Албон («Уильямс») +1.019

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.147

13. Франко Колапинто («Уильямс») +1.220

14. Серхио Перес («Ред Булл») +1.295

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.306

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.327

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.408

18. Эстебан Окон («Альпин») +1.832

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.936

20. Пьер Гасли («Альпин») +1.962