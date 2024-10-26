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Формула 1, Мексика 2024: результат третьей практики, Пиастри — первый, Норрис — второй, Сайнс — третий

Пиастри — лучший по итогам третьей тренировки ГП Мексики, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 4-й
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На автодроме имени братьев Родригес подошла к концу третья тренировка 20-го этапа сезона Формулы-1 2024 года — Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Вторым стал его напарник Ландо Норрис. Третий результат показал Карлос Сайнс («Феррари»).

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал четвёртый результат.

Гран-при Мексики. Третья свободная практика:

1. Оскар Пиастри («Макларен») 1:16.492
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.059
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.340
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.511
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.568
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.740
7. Юки Цунода («РБ») +0.810
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.849
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.982
10. Лиам Лоусон («РБ») +1.002
11. Александер Албон («Уильямс») +1.019
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.147
13. Франко Колапинто («Уильямс») +1.220
14. Серхио Перес («Ред Булл») +1.295
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.306
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.327
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.408
18. Эстебан Окон («Альпин») +1.832
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.936
20. Пьер Гасли («Альпин») +1.962

Формула-1 2024. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 3
26 октября 2024, суббота. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:16.492
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.059
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.340
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