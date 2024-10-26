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Зак Браун решительно ответил на слова Марко о переговорах «Ред Булл» с Пиастри

Зак Браун решительно ответил на слова Марко о переговорах «Ред Булл» с Пиастри
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун настаивает, что Оскар Пиастри никуда не уйдёт, поскольку у него есть многолетний контракт с британской командой. Так Браун отреагировал на слова Хельмута Марко, что Марк Уэббер, который является менеджером Пиастри, проявляет интерес к «Ред Булл».

«Знаете, мы, очевидно, очень довольны нашими двумя парнями, и у нас с ними достаточно долгосрочные контракты. Они никуда не уйдут, вопреки некоторым предположениям одного из руководителей команды», — приводит слова Брауна Planet F1.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Третья тренировка Гран-при Мексики

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