Максу Ферстаппену заменили сломавшийся в тренировке двигатель

Команда «Ред Булл» заменила силовой агрегат Макса Ферстаппена после проблем «из-за утечки во впускном контуре, которую не удалось полностью устранить». Эти проблемы помешали ему в пятничной тренировке Гран-при Мексики. Об этом сообщает издание Crash.

При этом лидер чемпионата не получит за это никакого штрафа в виде потери мест на стартовой решетке, так как команда «Ред Булл» вернула на машину нидерландца один из использовавшихся ранее моторов.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Третья тренировка Гран-при Мексики