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В Brabus представили 1000-сильный автомобиль стоимостью свыше $ 1 млн

В Brabus представили 1000-сильный автомобиль стоимостью свыше $ 1 млн
Brabus Rocket GTS
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Тюнинг-ателье Brabus представило новый проект — автомобиль Brabus Rocket GTS, построенный на базе кабриолета Mercedes-AMG SL. Для этой модели в Brabus создали совершенно новый карбоновый кузов шутинг-брейк, при этом, чтобы сделать облик автомобиля агрессивнее, детали из углеволокна оставлены без краски.

Brabus Rocket GTS

Brabus Rocket GTS

Фото: Brabus

Создатели отмечают, что благодаря работе в аэродинамической трубе инженерам удалось добиться оптимального баланса прижимной силы между передней и задней осями, благодаря чему автомобиль идеально управляется на скоростях свыше 300 км/ч.

Brabus Rocket GTS

Brabus Rocket GTS

Фото: Brabus

В движение автомобиль приводится гибридной силовой установкой, в основе которой 4,5-литровый битурбо V8 мощностью 585 кВт (796 л. с.). Вместе с электромотором суммарная отдача двигателя составляет 735 кВт (1000 л. с.). Отметку в 100 км/ч Brabus Rocket GTS достигает за 2,7 с, до 200 км/ч разгоняется за 9,5 с, а за 23,6 с развивает 300 км/ч. Максимальная скорость новинки — 317 км/ч.

Brabus Rocket GTS

Brabus Rocket GTS

Фото: Brabus

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, а его цена, по данным CarScoops, составит € 946 тыс. (чуть более $ 1 млн).

Отметим, что представленный в феврале 1000-сильный Brabus Rocket 1000 на базе Mercedes-AMG GT 63 обойдётся покупателю почти вдвое дешевле.

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