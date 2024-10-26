Механик «Феррари» упал перед выезжающим из боксов Леклером

Во время третьей практики Гран-при Мексики произошёл курьёзный эпизод. Один из выпускающих механиков споткнулся и упал перед выезжающей из боксов машиной Шарля Леклера. Он совершил своеобразный кульбит и быстро поднялся на ноги. Леклер поинтересовался по радио, всё ли с ним в порядке, и Шарлю ответили, что да.

Падение механика «Феррари» Фото: Кадр из трансляции

Падение механика «Феррари» Фото: Кадр из трансляции

Лучший результат по итогам тренировки продемонстрировал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Вторым стал его напарник Ландо Норрис. Третий результат показал Карлос Сайнс («Феррари»). Шарль Леклер показал шестой результат.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.